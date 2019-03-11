В Тернопольской области мотоцикл влетел в грузовик и загорелся
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В селе Чистилов Тернопольского района мотоцикл выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате ДТП погиб водитель двухколесного. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает УНН.
"У сел Чистилов и Белая, житель села Настасов, 1982 года рождения, управляя мотоциклом Suzuki, попал в ДТП. По предварительной информации, водитель двухколесного, обгоняя транспорт, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. "КамАЗ" двигался в попутном с мотоциклистом направлении, но выполнял поворот налево", - говорится в сообщении.
В результате удара Suzuki влетел в топливный бак автомобиля и загорелся, а его водителя грузовик протянул еще несколько метров за собой. Травмы мотоциклиста оказались несовместимыми с жизнью.
Событие внесено в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается следствие.
Как сообщал УНН, в прошлом году в результате ДТП погибло более 3 тысяч украинцев.