В Тернопольской области мотоцикл влетел в грузовик и загорелся

"У сел Чистилов и Белая, житель села Настасов, 1982 года рождения, управляя мотоциклом Suzuki, попал в ДТП. По предварительной информации, водитель двухколесного, обгоняя транспорт, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. "КамАЗ" двигался в попутном с мотоциклистом направлении, но выполнял поворот налево", - говорится в сообщении.

В результате удара Suzuki влетел в топливный бак автомобиля и загорелся, а его водителя грузовик протянул еще несколько метров за собой. Травмы мотоциклиста оказались несовместимыми с жизнью.

Событие внесено в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНН, в прошлом году в результате ДТП погибло более 3 тысяч украинцев.