На Тернопільщині мотоцикл влетів у вантажівку і спалахнув

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КИЇВ. 11 березня. УНН. В селі Чистилів Тернопільського району мотоцикл виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. В результаті ДТП загинув водій двоколісного. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН.

"Біля сіл Чистилів та Біла, житель села Настасів, 1982 року народження, керуючи мотоциклом Suzuki, потрапив в ДТП. За попередньою інформацією, кермувальник двоколісника, обганяючи транспорт, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку. КамАЗ рухався в попутному з мотоциклістом напрямку, але виконував поворот ліворуч", - йдеться у повідомленні.

В результаті удару Suzuki влетіло в паливний бак автомобіля і загорілося, а його кермувальника вантажівка протягнула ще кілька метрів за собою. Травми мотоцикліста виявилися не сумісними з життям.

Подія внесена до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває слідство.

Як повідомляв УНН, торік внаслідок ДТП загинуло більше 3 тисяч українців.

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