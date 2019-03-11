На Тернопільщині мотоцикл влетів у вантажівку і спалахнув
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В селі Чистилів Тернопільського району мотоцикл виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. В результаті ДТП загинув водій двоколісного. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН.
"Біля сіл Чистилів та Біла, житель села Настасів, 1982 року народження, керуючи мотоциклом Suzuki, потрапив в ДТП. За попередньою інформацією, кермувальник двоколісника, обганяючи транспорт, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку. КамАЗ рухався в попутному з мотоциклістом напрямку, але виконував поворот ліворуч", - йдеться у повідомленні.
В результаті удару Suzuki влетіло в паливний бак автомобіля і загорілося, а його кермувальника вантажівка протягнула ще кілька метрів за собою. Травми мотоцикліста виявилися не сумісними з життям.
Подія внесена до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває слідство.
Як повідомляв УНН, торік внаслідок ДТП загинуло більше 3 тисяч українців.