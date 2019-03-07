Торік внаслідок ДТП загинуло більше 3 тисяч українців

КИЇВ. 7 березня. УНН. За 2018 рік на дорогах України загинуло більше 3 тис. громадян, ще понад 30 тис. дістали травми. При цьому поголовна більшість ДТП в Україні була спричинена водіями, повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров'я.