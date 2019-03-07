Торік внаслідок ДТП загинуло більше 3 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. За 2018 рік на дорогах України загинуло більше 3 тис. громадян, ще понад 30 тис. дістали травми. При цьому поголовна більшість ДТП в Україні була спричинена водіями, повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров'я.
За даними установи, всього за минулий рік в ДТП потрапили більше 115 тис. українців. З вини водіїв сталось більше 12 тис. пригод, в той час як з вини пішоходів - всього 743.
Всього за рік сталось понад 150 тис. пригод.
Через керування в нетверезому стані сталась майже тисяча пригод, внаслідок яких загинуло 87 людей.
Внаслідок перевищення швидкості сталось майже 300 пригод, через які загинули 87 людей. Незадовільний стан доріг призвів до 221 пригоди, через яку загинула 61 людина.
З провини водіїв автобусів сталось 163 пригоди, в яких загинуло 28 людей.
При цьому з загальної кількості ДТП за участі пішоходів сталось понад 8 тис. пригод, а за участі велосипедистів - майже 1,5 тис.
Для зменшення кількості ДТП в Україні ухвалено Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року і затверджено Кабміном відповідний план.
Як повідомляв УНН, вчора на Майдані незалежності сталась масштабна аварія за участю чотирьох легковиків через недотримання правил дорожнього руху.