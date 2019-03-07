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В прошлом году в результате ДТП погибли более 3 тысяч украинцев

В прошлом году в результате ДТП погибли более 3 тысяч украинцев

Киев  •  УНН

 • 11504 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. За 2018 год на дорогах Украины погибло более 3 тыс. граждан, еще более 30 тыс. получили травмы. При этом повальное большинство ДТП в Украине произошло по вине водителей, сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья.

По данным учреждения, всего за прошлый год в ДТП попали более 115 тыс. украинцев. По вине водителей произошло более 12 тыс. ДТП, в то время как по вине пешеходов - всего 743.

Всего за год произошло более 150 тыс. происшествий.

В связи с управлением в нетрезвом состоянии произошло около тысячи происшествий, в результате которых погибли 87 человек.

Вследствие превышения скорости произошло почти 300 происшествий, из-за которых погибли 87 человек. Неудовлетворительное состояние дорог привело к 221 происшествию, из-за которого погиб 61 человек.

По вине водителей автобусов произошло 163 происшествия, в которых погибли 28 человек.

При этом из общего количества ДТП с участием пешеходов произошло более 8 тыс. происшествий, а с участием велосипедистов - почти 1,5 тыс.

Для уменьшения количества ДТП в Украине принята Стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года и утвержден Кабмином соответствующий план.

Как сообщал УНН, вчера на Майдане произошла масштабная авария с участием четырех легковых машин из-за несоблюдения правил дорожного движения.

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