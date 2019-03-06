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У центрі Києва паралізовано рух через масштабну ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві на Майдані Незалежності сталась масштабна ДТП - рух у напрямку Європейської площі утруднений, передає УНН.

За словами кореспондента, зіштовхнулось одразу чотири легковики. Попередня причина - недотримання правил дорожнього руху.

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Три автівки з чотирьох отримали серйозні ушкодження. Пасажири, за словами медиків, від госпіталізації відмовились.

На місці працює поліція. Рух у напрямку Європейської площі ускладнено - заблоковано одразу три смуги.

Нагадаємо, на Прикарпатті у потрійній ДТП загинула одна людина і шість травмовано.

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