В центре Киева парализовано движение из-за масштабного ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве на Майдане Независимости произошло масштабное ДТП - движение в направлении Европейской площади затруднено, передает УНН.
По словам корреспондента, столкнулось сразу четыре легковушки. Предварительная причина - несоблюдение правил дорожного движения.
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Три автомобиля из четырех получили серьезные повреждения. Пассажиры, по словам медиков, от госпитализации отказались.
На месте работает полиция. Движение в направлении Европейской площади затруднено - заблокировано сразу три полосы.
Напомним, на Прикарпатье в тройной ДТП погиб один человек и шесть травмированы.