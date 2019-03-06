На Прикарпатті у потрійній ДТП загинула одна людина і шість травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Одна людина загинула та ще шість травмовано в масштабній ДТП, яка сталась, вчора, 5 березня, на трасі Н-10 біля села Вовчківці у Снятинському районі Івано-Франківської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління Національної поліції в Івано-Франківській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, водій 1992 року народження, мешканець Закарпатської області керуючи автомобілем Skoda Oktavia, рухаючись у напрямку м. Стрий, під час здійснення обгону автопоїзда у складі тягача Renault та напівпричепа Wielton виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся із зустрічним автомобілем Mercedes-Benz Vito під керуванням 51- річного жителя Чернівців. Внаслідок чого, автомобіль Skoda Oktavia відкинуло назад на свою смугу, де він зіткнувся з автопоїздом.
У результаті ДТП водій автомобіля Skoda Oktavia загинув на місці події. Ще два його пасажири віком 26 та 42 — роки, доставлені до лікувального закладу. Крім того, травми отримали водій автомобіля Mercedes-Benz Vito та три його пасажири віком 16, 51 та 45 — років.
У водіїв взято кров для перевірки на вмісту алкоголю.
Подробиці автопригоди встановлює слідство — за цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Раніше УНН повідомляв, суд призначив перше засідання у справі ДТП з автобусом “Дизель шоу”.