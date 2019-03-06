На Прикарпатті у потрійній ДТП загинула одна людина і шість травмовано

КИЇВ. 6 березня. УНН. Одна людина загинула та ще шість травмовано в масштабній ДТП, яка сталась, вчора, 5 березня, на трасі Н-10 біля села Вовчківці у Снятинському районі Івано-Франківської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління Національної поліції в Івано-Франківській області.