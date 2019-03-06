На Прикарпатье в тройной ДТП погиб один человек и шесть травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Один человек погиб и еще шесть травмированы в масштабном ДТП, которое произошло, вчера, 5 марта, на трассе Н-10 у деревни Волковцы в Снятинском районе Ивано-Франковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
По предварительной информации правоохранителей, водитель 1992 года рождения, житель Закарпатской области управляя автомобилем Skoda Oktavia, двигаясь в направлении г. Стрый, при осуществлении обгона автопоезда в составе тягача Renault и полуприцепа Wielton выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Mercedes- Benz Vito под управлением 51-летнего жителя Черновцов. В результате, автомобиль Skoda Oktavia отбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с автопоездом.
В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Oktavia погиб на месте происшествия. Еще два его пассажира возрастом 26 и 42 - годы, доставлены в лечебное учреждение. Кроме того, травмы получили водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito и три его пассажира возрасте 16, 51 и 45-лет.
У водителей взята кровь для проверки на содержания алкоголя.
Подробности ДТП устанавливает следствие - по данному факту начато уголовное производство.
Ранее УНН сообщал, суд назначил первое заседание по делу ДТП с автобусом "Дизель шоу".