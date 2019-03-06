Учасники ДТП влаштували бійку, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Львівській області через ДТП стався конфлікт, який переріс у бійку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
Так, вчора ввечері, близько 23:45, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богдана Хмельницького у Червонограді відбувається конфлікт між групою чоловіків і чути звуки пострілів.
"Правоохоронці встановили особи учасників конфлікту: ними виявились троє мешканців Червонограда віком 26, 27 та 32 роки, двоє 39-річних іноземців та 40-річний киянин. Також встановлено, що суперечка між чоловіками виникла через зіткнення двох автомобілів – "Ауді" та "Тойота", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, конфлікт між водіями та пасажирами автомобілів-учасників ДТП переріс у бійку. Під час неї киянин здійснив постріли із пристрою для відстрілу гумових куль, зареєстрований на його ім’я, влучивши у ногу 27-річному мешканцю Червонограда. Інші учасники конфлікту також отримали тілесні ушкодження. Усім їм надали меддопомогу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України - це хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Пристрій для відстрілу гумових куль поліцейські вилучили та скерували на експертизу. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, у Чернівецькій області сталася бійка через перехід до ПЦУ.