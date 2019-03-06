Участники ДТП устроили драку, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Во Львовской области из-за ДТП произошел конфликт, который перерос в драку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
Так, вчера вечером, около 23:45, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого в Червонограде происходит конфликт между группой мужчин и слышно звуки выстрелов.
"Правоохранители установили личности участников конфликта: ими оказались трое жителей Червонограда возрасте 26, 27 и 32 года, двое 39-летних иностранцев и 40-летний киевлянин. Также установлено, что спор между мужчинами возник из-за столкновения двух автомобилей - "Ауди" и "Тойота", - говорится в сообщении.
По данным полиции, конфликт между водителями и пассажирами автомобилей-участников ДТП перерос в драку. Во время нее киевлянин совершил выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль, зарегистрированный на его имя, попав в ногу 27-летнему жителю Червонограда. Другие участники конфликта также получили телесные повреждения. Всем им оказали медпомощь.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины - это хулиганство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Устройство для отстрела резиновых пуль полицейские изъяли и направили на экспертизу. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Черновицкой области произошла драка из-за перехода к ПЦУ.