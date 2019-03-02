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У громаді на Буковині сталася бійка через перехід до ПЦУ

У громаді на Буковині сталася бійка через перехід до ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Під час обговорення питання переходу до Православної церкви України на зборах церковної громади села Бережонка у Вижницькому районі на Буковині виникла суперечка громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 2-го березня, до Вижницького відділення поліції надійшла заява від представника релігійної громади села Бережонка. Заявник повідомив, що під час обговорення питання переходу до Православної церкви України виникла суперечка громадян", - повідомили у поліції.

Як зазначається, звернення зареєстроване в Журналі єдиного обліку.

Поліція проводить перевірку інформації, встановлює обставини та учасників інциденту.

При цьому подробиці інциденту не вказуються, однак, регіональні ЗМІ зазначають, що збори громади закінчилися бійкою священиків.

Нагадаємо, до ПЦУ перейшло понад 400 парафій.

Українські Національні Новини

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