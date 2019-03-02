В общине на Буковине произошла драка из-за перехода в ПЦУ

"Сегодня, 2 марта, в Вижницкое отделение полиции поступило заявление от представителя религиозной общины села Бережонка. Заявитель сообщил, что при обсуждении вопроса перехода в Православную церковь Украины возник спор граждан", - сообщили в полиции.

Как отмечается, обращение зарегистрировано в Журнале единого учета.

Полиция проводит проверку информации, устанавливает обстоятельства и участников инцидента.

При этом подробности инцидента не указываются, однако, региональные СМИ отмечают, что собрание общины закончились дракой священников.

Напомним, в ПЦУ перешло более 400 приходов.