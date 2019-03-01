До ПЦУ перейшло понад 400 парафій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 402 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.
За даними карти, 27 лютого до ПЦУ перейшло дві парафії у Чернігівській області, зокрема у селі Крути Свято-Михайлівська церква та у селі Дроздовиця Свято-Покровська церква.
У Волинській області перейшло три парафії у селі Біличі – Свято-Михайлівська церква, у селі Сусваль – Свято-Різдво-Богородична церква та в селі Ощів – Свято-Хрестовоздвиженська церква.
У Черкаській області – церква Святих мучениць Віри, Надії, Любові і Софії у селі Бужанка. У Харківській області до ПЦУ перейшла церква Святого Архистратига Михаїла у селі Таранівка. У Житомирській області в селі Топори перейшла церква Св.-Іоано-Богословська та у Вінницькій області церква Свято-Різдва Богородиці у селі Четвертинівка.
Водночас 26 лютого до ПЦУ приєдналась Свято-Троїцька церква у селі Смичин Чернігівської області.
До слова, кафедральні собори до ПЦУ приєднались ще в грудні 2018 року, зокрема 17-го грудня Спасо-Преображенський собор у Вінниці та 20 грудня 2018 року Спасо-Преображенський собор у Києві.
Як повідомляв УНН, закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня.
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Додамо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.
5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.