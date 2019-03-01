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До ПЦУ перейшло понад 400 парафій

До ПЦУ перейшло понад 400 парафій

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 402 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.

За даними карти, 27 лютого до ПЦУ перейшло дві парафії у Чернігівській області, зокрема у селі Крути Свято-Михайлівська церква та у селі Дроздовиця Свято-Покровська церква.

У Волинській області перейшло три парафії у селі Біличі – Свято-Михайлівська церква, у селі Сусваль – Свято-Різдво-Богородична церква та в селі Ощів – Свято-Хрестовоздвиженська церква.

У Черкаській області – церква Святих мучениць Віри, Надії, Любові і Софії у селі Бужанка. У Харківській області до ПЦУ перейшла церква Святого Архистратига Михаїла у селі Таранівка. У Житомирській області в селі Топори перейшла церква Св.-Іоано-Богословська та у Вінницькій області церква Свято-Різдва Богородиці у селі Четвертинівка.

Водночас 26 лютого до ПЦУ приєдналась Свято-Троїцька церква у селі Смичин Чернігівської області.

До слова, кафедральні собори до ПЦУ приєднались ще в грудні 2018 року, зокрема 17-го грудня Спасо-Преображенський собор у Вінниці та 20 грудня 2018 року Спасо-Преображенський собор у Києві.

Як повідомляв УНН, закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня.

Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.

Додамо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.

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