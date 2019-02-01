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У Мінкульті розповіли, за якими нормами відбуватиметься зміна підпорядкування релігійних громад

У Мінкульті розповіли, за якими нормами відбуватиметься зміна підпорядкування релігійних громад

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого УНН. Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції. Про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш, передає УНН.

Від так, - рішення про зміну підпорядкування приймають загальні збори релігійної громади:

  •  право скликати загальні збори релігійної громади мають її члени : двоє і більше членів релігійної громади є уповноважені для скликання цих зборів. У випадку, якщо ні статут, ні документи релігійної громади не заперечують право цієї громади скликати такі збори, то пріоритет має закон. Відповідно члени громади мають посилатися на діючу норму законодавству;
  •  рішення про зміну юрисдикційного підпорядкування приймається двома третинами від кількості членів релігійної громади;
  •  рішення має засвідчуватися підписами членів відповідної релігійної громади;
  •  зміна підлеглості не впливає на зміст права власності. При зміні юрисдикційної підлеглості, якщо громада легітимно змінила свою юрисдикційну підлеглість, вона залишає за собою всі майнові права на рухоме і не рухоме майно, що належить цій громаді;
  •  частина громади, яка не згідна з рішенням більшої частини цієї релігійної громади має право утворити нову громаду і укласти договори на порядок користування культовою спорудою і майном.

Юраш додав, ці норми підтверджує закон України "Про внесення змін до деяких законів України про підпорядкованість релігійних організацій та процедуру державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи".

До слова, членство в релігійній громаді ґрунтується на принципах вільного волевиявлення, а також на вимогах статуту "Положення релігійної громади". Релігійна громада приймає на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих членів у порядку встановлених її статутом положень.

Раніше УНН повідомляв, близько 200 релігійних громад хочуть офіційно приєднатися до ПЦУ.

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