В Минкульте рассказали, по каким нормам будет происходить изменение подчинения религиозных общин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля УНН. Религиозная община или организация имеет возможность реализовывать право на изменение юрисдикции. О этом на пресс-конференции сообщил директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, передает УНН.
Соответсвенно, - решение об изменении подчинения принимает общее собрание религиозной общины:
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- право созывать общее собрание религиозной общины имеют ее члены: двое и более членов религиозной общины являются уполномоченные для созыва этого собрания. В случае, если ни устав ни документы религиозной общины не отрицают право этой общины созвать такое собрание, то приоритет имеет закон. Сответствено члены общины должны ссылаться на действующую норму законодательства;
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- решение об изменении юрисдикционного подчинения принимается двумя третями от количества членов религиозной общины;
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- решение должно удостоверяться подписями членов соответствующей религиозной общины;
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- изменение подчиненности не влияет на содержание права собственности. При изменении юрисдикционной подчиненности, если община легитимно изменила свою юрисдикционную подчиненность, она оставляет за собой все имущественные права на движимое и не движимое имущество, принадлежащее этой общине;
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- часть общества, которая не согласна с решением большей части этой религиозной общины вправе образовать новую общину и заключить договоры на порядок пользования культовым сооружением и имуществом.
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Юраш добавил, эти нормы подтверждает закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о подчиненности религиозных организаций и процедуру государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица".
К слову, членство в религиозной общине основывается на принципах свободного волеизъявления, а также на требованиях устава "Положение религиозной общины". Религиозная община принимает по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов в порядке установленных ее уставом положений.
Ранее УНН сообщал, около 200 религиозных общин хотят официально присоединиться к ПЦУ.