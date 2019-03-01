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В ПЦУ перешли более 400 приходов

В ПЦУ перешли более 400 приходов

Киев  •  УНН

 • 33435 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. По состоянию на сегодняшний день в Православную церковь Украины перешло 402 приходских храма и два кафедральных собора УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов в ПЦУ из УПЦ МП, передает УНН.

По данным карты, 27 февраля в ПЦУ перешло два прихода в Черниговской области, в частности в селе Круты Свято-Михайловская церковь и в селе Дроздовица Свято-Покровская церковь.

В Волынской области перешло три прихода в селе Беличи - Свято-Михайловская церковь, в селе Сусваль - Свято-Рождество-Богородичная церковь и в селе Ощев - Свято-Крестовоздвиженская церковь.

В Черкасской области - церковь Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в селе Бужанка. В Харьковской области в ПЦУ перешла церковь Святого Архистратига Михаила в селе Тарановка. В Житомирской области в селе Топоры перешла церковь Св.-Иоанно-Богословская и в Винницкой области церковь Свято-Рождества Богородицы в селе Четвертиновка.

В то же время 26 февраля к ПЦУ присоединилась Свято-Троицкая церковь в селе Смычин Черниговской области.

К слову, кафедральные соборы к ПЦУ присоединились еще в декабре 2018 года, в том числе 17-го декабря Спасо-Преображенский собор в Виннице и 20 декабря 2018 года Спасо-Преображенский собор в Киеве.

Как сообщал УНН, закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ вступил в силу 31 января.

Религиозная община или организация имеет возможность реализовывать право на изменение юрисдикции.

Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря была создана автокефальная поместная Православная церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.

Украинские Национальные Новости

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