В ПЦУ перешли более 400 приходов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По состоянию на сегодняшний день в Православную церковь Украины перешло 402 приходских храма и два кафедральных собора УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов в ПЦУ из УПЦ МП, передает УНН.
По данным карты, 27 февраля в ПЦУ перешло два прихода в Черниговской области, в частности в селе Круты Свято-Михайловская церковь и в селе Дроздовица Свято-Покровская церковь.
В Волынской области перешло три прихода в селе Беличи - Свято-Михайловская церковь, в селе Сусваль - Свято-Рождество-Богородичная церковь и в селе Ощев - Свято-Крестовоздвиженская церковь.
В Черкасской области - церковь Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в селе Бужанка. В Харьковской области в ПЦУ перешла церковь Святого Архистратига Михаила в селе Тарановка. В Житомирской области в селе Топоры перешла церковь Св.-Иоанно-Богословская и в Винницкой области церковь Свято-Рождества Богородицы в селе Четвертиновка.
В то же время 26 февраля к ПЦУ присоединилась Свято-Троицкая церковь в селе Смычин Черниговской области.
К слову, кафедральные соборы к ПЦУ присоединились еще в декабре 2018 года, в том числе 17-го декабря Спасо-Преображенский собор в Виннице и 20 декабря 2018 года Спасо-Преображенский собор в Киеве.
Как сообщал УНН, закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ вступил в силу 31 января.
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Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря была создана автокефальная поместная Православная церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.