Смертельное ДТП в Одесской области: движение транспорта возле места аварии затруднено
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе Одесса-Рени, в результате которого погибли шесть человек. В связи с ДТП движение автомобильного транспорта на указанном участке дороги затруднено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области
"По предварительной информации, в результате аварии с участием легковых автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗа, произошедшей сегодня в восемь утра вблизи села Сафьяны Измаильского района, погибли шесть человек. Еще трое, из которых - один ребенок 2018 г.р., с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и спасатели ГСЧС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще устанавливаются.
"В связи с ДТП движение автомобильного транспорта на указанном участке дороги затруднено и контролируется работниками полиции. Просим водителей, которые планируют ехать в данном направлении, по возможности выбирать альтернативный маршрут передвижения и учитывать дорожную ситуацию", - добавили в полиции.
Напомним, в результате ДТП в Одесской области погибли 6 человек и 3 - госпитализированы.