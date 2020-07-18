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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 96103 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114057 просмотра

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Смертельное ДТП в Одесской области: движение транспорта возле места аварии затруднено

Смертельное ДТП в Одесской области: движение транспорта возле места аварии затруднено

Киев  •  УНН

 • 29355 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе Одесса-Рени, в результате которого погибли шесть человек. В связи с ДТП движение автомобильного транспорта на указанном участке дороги затруднено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области

"По предварительной информации, в результате аварии с участием легковых автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗа, произошедшей сегодня в восемь утра вблизи села Сафьяны Измаильского района, погибли шесть человек. Еще трое, из которых - один ребенок 2018 г.р., с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и спасатели ГСЧС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще устанавливаются.

"В связи с ДТП движение автомобильного транспорта на указанном участке дороги затруднено и контролируется работниками полиции. Просим водителей, которые планируют ехать в данном направлении, по возможности выбирать альтернативный маршрут передвижения и учитывать дорожную ситуацию", - добавили в полиции.

Напомним, в результате ДТП в Одесской области погибли 6 человек и 3 - госпитализированы.

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