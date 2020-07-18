Смертельна ДТП на Одещині: рух транспорту біля місця аварії ускладнено
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Одеса-Рені, у результаті якої загинули шестеро людей. У зв’язку з автопригодою рух автомобільного транспорту на вказаній ділянці дороги ускладнений. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області
"За попередньою інформацією, в результаті аварії за участю легкових автомобілів Mitsubishi Outlander та ВАЗу, що сталася сьогодні о восьмій ранку поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району, загинули шість осіб. Ще троє, з яких - одна дитина 2018 р.н., з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група територіального відділення поліції та рятувальники ДСНС. Обставини дорожньо-транспортної пригоди ще встановлюються.
"У зв’язку з автопригодою рух автомобільного транспорту на вказаній ділянці дороги ускладнений і контролюється працівниками поліції. Просимо водіїв, які планують їхати у даному напрямку, по можливості обирати альтернативний маршрут пересування та враховувати дорожню ситуацію", - додали у поліції.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Одещині загинуло 6 осіб та 3 - госпіталізовано.