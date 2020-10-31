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Смертельное ДТП на Майдане: суд удалился в совещательную комнату

Смертельное ДТП на Майдане: суд удалился в совещательную комнату

Киев  •  УНН

 • 14989 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Судья Шевченковского районного суда города Киева пошел в совещательную комнату по делу об избрании меры пресечения Юрию Назаренко, подозреваемому в совершении смертельного ДТП вчера на Майдане, передает корреспондент УНН.

"Следственный судья идет в совещательную комнату", - отметил судья.

Так, прокурор ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В свою очередь, сторона защиты просит выбрать подозреваемому более мягкую меру пресечения из-за проблем связанных со здоровьем.

По словам адвоката и врача, подозреваемый нуждается в круглосуточном медицинском наблюдении из-за недавнего медицинского вмешательства и проблем с сердцем.

Подозреваемый добавил, что готов предоставить компенсацию всем пострадавшим.

Отметим, что подозреваемого в Шевченковский суд привезли на "скорой помощи".

Напомним, сегодня Шевченковский районный суд начал судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому.

Как сообщал УНН, меру пресечения водителю должен сегодня избрать Шевченкиський районный суд столицы. Прокурор просит содержания под стражей.

Напомним, вчера на Майдане Независимости произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.

Так, виновнику смертельного ДТП было сообщено о подозрении, он находится в больнице.

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