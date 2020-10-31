Смертельна ДТП на Майдані: суд пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Суддя Шевченківського районного суду міста Києва пішов до нарадчої кімнати у справі щодо обрання запобіжного заходу Юрію Назаренку, підозрюваному у вчинені смертельної ДТП вчора на Майдані, передає кореспондент УНН.
“Слідчий суддя відправляється до нарадчої кімнати”, — зазначив суддя.
Так, прокурор клопоче про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У свою чергу, сторона захисту просить обрати підозрюваному більш м’який запобіжний захід через проблеми пов’язані зі здоров’ям.
За словами адвоката та лікаря, підозрюваний потребує цілодобового медичного спостереження через нещодавнє медичне втручання та проблеми із сердцем.
Підозрюваний додав, що готовий надати компенсацію всім постраждалим.
Зазначимо, що підозрюваного у Шевченківський суд привезли на “швидкій допомозі”.
Нагадаємо, сьогодні Шевченківський районий суд розпочав судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Як повідомляв УНН, запобіжний захід водієві має сьогодні обрати Шевченкіський районний суд столиці. Прокурор просить тримання під вартою.
Нагадаємо, вчора на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми.
Так, винуватцю смертельної ДТП було повідомлено про підозру, він перебуває у лікарні.