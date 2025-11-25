Смерть польской девочки в результате обстрела Тернополя: прокуратура Польши начала расследование

Семилетняя гражданка Польши Амелия погибла во время ракетного обстрела в Тернополе 19 ноября 2025 года. Окружная прокуратура в Познани начала расследование по факту гибели гражданского лица во время военных действий на территории Украины. Об этом сообщает tvn24, пишет УНН.

Подробности

Следователи обратились в посольство Украины за помощью в сборе документов и материалов, необходимых для расследования.

Существует достаточная вероятность того, что ракетный обстрел был осуществлен силами Российской Федерации. 24 ноября 2025 года прокурор районной прокуратуры в Познани начал расследование по этому делу. Речь идет о преступлении нарушения международного права и убийстве несовершеннолетнего лица – сказал Лукаш Вавжиняк, представитель районной прокуратуры в Познани.

Он добавил, что параллельное расследование ведет Следственное управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области. По словам Вавжиняка, польский Уголовный кодекс предусматривает за нападение на жизнь или здоровье гражданских лиц наказание от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним

Атака на Тернополь произошла рано утром 19 ноября. В тот день российские войска применили более 470 беспилотников и почти 50 ракет, в результате чего были поражены два жилых дома и произошли пожары, приведшие к гибели 34 жителей, среди которых была и семилетняя Амелия.