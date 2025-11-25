$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 3990 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 8008 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 7980 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 8430 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 10888 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 11605 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 21416 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13110 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11342 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Смерть польської дівчинки внаслідок обстрілу Тернополя: прокуратура Польщі розпочала розслідування

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Окружна прокуратура в Познані розпочала розслідування за фактом загибелі 7-річної громадянки Польщі Амелії під час ракетного обстрілу Тернополя 19 листопада 2025 року. Слідчі звернулися до посольства України для збору необхідних документів.

Смерть польської дівчинки внаслідок обстрілу Тернополя: прокуратура Польщі розпочала розслідування

Семирічна дівчинка громадянка Польщі Амелія загинула під час ракетного обстрілу в Тернополі 19 листопада 2025 року. Окружна прокуратура в Познані почала розслідування за фактом загибелі цивільної особи під час військових дій на території України. Про це повідомляє tvn24, пише УНН.

Деталі

Слідчі звернулися до посольства України за допомогою у зборі документів та матеріалів, необхідних для розслідування.

Удар рф по Тернополю 19 листопада: у місті відмовились від встановлення новорічної ялинки24.11.25, 21:35 • 5396 переглядiв

Існує достатня ймовірність того, що ракетний обстріл був здійснений силами російської федерації. 24 листопада 2025 року прокурор районної прокуратури в Познані розпочав розслідування за цією справою. Йдеться про злочин порушення міжнародного права та вбивство неповнолітньої особи 

– сказав Лукаш Вавжиняк, речник районної прокуратури в Познані.

Він додав, що паралельне розслідування веде Слідче управління Служби безпеки України у Тернопільській області. За словами Вавжиняка, польський Кримінальний кодекс передбачає за напад на життя або здоров’я цивільних осіб покарання від 12 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо

Атака на Тернопіль відбулася рано вранці 19 листопада. Того дня російські війська застосували понад 470 безпілотників і майже 50 ракет, унаслідок чого були вражені два житлові будинки та спричинені пожежі, що призвели до загибелі 34 мешканців, серед яких була і семирічна Амелія.

Степан Гафтко

Новини Світу
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Україна
Тернопіль
Польща