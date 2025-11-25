Смерть польської дівчинки внаслідок обстрілу Тернополя: прокуратура Польщі розпочала розслідування

Семирічна дівчинка громадянка Польщі Амелія загинула під час ракетного обстрілу в Тернополі 19 листопада 2025 року. Окружна прокуратура в Познані почала розслідування за фактом загибелі цивільної особи під час військових дій на території України. Про це повідомляє tvn24, пише УНН.

Деталі

Слідчі звернулися до посольства України за допомогою у зборі документів та матеріалів, необхідних для розслідування.

Існує достатня ймовірність того, що ракетний обстріл був здійснений силами російської федерації. 24 листопада 2025 року прокурор районної прокуратури в Познані розпочав розслідування за цією справою. Йдеться про злочин порушення міжнародного права та вбивство неповнолітньої особи – сказав Лукаш Вавжиняк, речник районної прокуратури в Познані.

Він додав, що паралельне розслідування веде Слідче управління Служби безпеки України у Тернопільській області. За словами Вавжиняка, польський Кримінальний кодекс передбачає за напад на життя або здоров’я цивільних осіб покарання від 12 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо

Атака на Тернопіль відбулася рано вранці 19 листопада. Того дня російські війська застосували понад 470 безпілотників і майже 50 ракет, унаслідок чого були вражені два житлові будинки та спричинені пожежі, що призвели до загибелі 34 мешканців, серед яких була і семирічна Амелія.