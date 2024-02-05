Смерть 14-летнего мальчика после удаления зуба: в Офисе Генпрокурора рассказали новые подробности

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  86707 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  105042 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  104629 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  115695 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  224907 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  329652 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  322759 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  284660 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  278665 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229673 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Новости по теме

Смерть 14-летнего мальчика после удаления зуба: в Офисе Генпрокурора рассказали новые подробности

Начато расследование по факту смерти 14-летнего мальчика после удаления зуба в больнице в Кривом Роге, что может быть связано с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Здоровье •   •  11440 просмотра
Смерть 14-летнего мальчика после удаления зуба: в Офисе Генпрокурора рассказали новые подробности

Умеров поблагодарил Нидерланды за еще шесть самолетов F-16

Нидерланды согласились передать Украине еще 6 истребителей F-16, доведя их общее количество до 24, а министр обороны Украины поблагодарил голландского коллегу за непоколебимую поддержку в борьбе с российскими оккупантами.

Война •   •  14462 просмотра
Умеров поблагодарил Нидерланды за еще шесть самолетов F-16

Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание

"Госоператор тыла" голосил первые тендеры по новой модели закупок на поставку продуктов питания для обеспечения Вооруженных Сил, начиная с апреля.

Общество •   •  15193 просмотра
Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание

В Одесской области разоблачили госрегистратора, которая переоформила государственный санаторий стоимостью 1 млрд грн на частное предприятие

Государственного регистратора в Одесской области обвинили в незаконной передаче права собственности на государственный санаторий стоимостью около 37 миллионов долларов США частному предприятию.

Криминал и ЧП •   •  12277 просмотра
В Одесской области разоблачили госрегистратора, которая переоформила государственный санаторий стоимостью 1 млрд грн на частное предприятие

В Сумах школы переходят на "дистанционку" из-за гриппа и ОРВИ

В связи с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19, школы города Сумы переходят на дистанционное обучение до 10 февраля, чтобы ограничить распространение инфекций.

Общество •   •  12987 просмотра
В Сумах школы переходят на "дистанционку" из-за гриппа и ОРВИ

В Латвии начали протестовать фермеры: требуют немедленного запрета импорта продуктов из рф и белоруссии

Фермеры Латвии протестуют в 16 городах, требуя немедленного запрета импорта российских и белорусских продуктов питания без переходного периода и восстановления пониженных ставок НДС на местные фрукты и овощи.

Новости Мира •   •  11151 просмотра
В Латвии начали протестовать фермеры: требуют немедленного запрета импорта продуктов из рф и белоруссии

В течение прошлой недели нацгвардейцам удалось уничтожить более 100 единиц военной техники оккупантов

По словам министра внутренних дел Украины, за прошедшую неделю Национальная гвардия уничтожила 127 единиц российской военной техники, в том числе 44 артиллерийские системы, 24 танка, а также взорвала 5 складов с боеприпасами.

Война •   •  12667 просмотра
В течение прошлой недели нацгвардейцам удалось уничтожить более 100 единиц военной техники оккупантов

В Одесской области по подозрению в убийстве 15-летней девушки арестовали 16-летнего парня - полиция

В Одесской области задержали 16-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве 15-летней Мишель Пиявчик ради ее вещей, после того, как он заманил ее в заброшенное здание.

Криминал и ЧП •   •  10446 просмотра
В Одесской области по подозрению в убийстве 15-летней девушки арестовали 16-летнего парня - полиция

Украина вернула с ВОТ еще двух подростков

Еще две девочки в возрасте 15 и 16 лет были возвращены из оккупированной россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Война •   •  13502 просмотра
Украина вернула с ВОТ еще двух подростков

Смерть после удаления зуба: 14-летний мальчик умер после посещения стоматологического кабинета в Кривом Роге

На Днепропетровщине умер 14-летний мальчик после посещения стоматологического кабинета, где ему накануне удалили зуб из-за зубной боли.

Здоровье •   •  11412 просмотра
Смерть после удаления зуба: 14-летний мальчик умер после посещения стоматологического кабинета в Кривом Роге