Смерть 14-летнего мальчика после удаления зуба: в Офисе Генпрокурора рассказали новые подробности

В Офисе Генерального прокурора заявили, что по факту смерти 14-летнего мальчика после удаления зуба в одной из больниц Кривого Рога начато расследование, а также сообщили новые подробности, передает УНН.

"... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработниками, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему ребенку (ч. 2 ст. 140 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным следствия, 4 февраля 2024 года в одной из больниц г. Кривого Рога проводили удаление зуба 14-летнему мальчику под действием местного наркоза.

Дома ребенку стало плохо. Он был госпитализирован в больницу. На следующий день мальчик умер в реанимационном отделении.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства.

Смерть после удаления зуба: 14-летний мальчик умер после посещения стоматологического кабинета в Кривом Роге