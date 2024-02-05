Смерть 14-річного хлопчика після видалення зуба: в Офісі Генпрокурора розповіли нові подробиці
Київ • УНН
Розпочато розслідування за фактом смерті 14-річного хлопчика після видалення зуба в лікарні в Кривому Розі, що може бути пов'язано з неналежним виконанням професійних обов'язків медичними працівниками.
В Офісі Генерального прокурора заявили, що за фактом смерті 14-річного хлопчика після видалення зуба в одній із лікарень Кривого Рогу розпочато розслідування, а також повідомили нові подробиці, передає УНН.
"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній дитині (ч. 2 ст. 140 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними слідства, 4 лютого 2024 року в одній із лікарень м. Кривого Рогу проводили видалення зуба 14-річному хлопчику під дією місцевого наркозу.
Вдома дитині стало зле. Його було госпіталізовано до лікарні. Наступного дня хлопчик помер у реанімаційному відділенні.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини.
Смерть після видалення зуба: 14-річний хлопчик помер після відвідування стоматологічного кабінету у Кривому Розі05.02.24, 16:56 • 25156 переглядiв