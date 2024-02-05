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Смерть 14-річного хлопчика після видалення зуба: в Офісі Генпрокурора розповіли нові подробиці

Смерть 14-річного хлопчика після видалення зуба: в Офісі Генпрокурора розповіли нові подробиці

Київ • УНН

 • 28272 перегляди

Розпочато розслідування за фактом смерті 14-річного хлопчика після видалення зуба в лікарні в Кривому Розі, що може бути пов'язано з неналежним виконанням професійних обов'язків медичними працівниками.

В Офісі Генерального прокурора заявили, що за фактом смерті 14-річного хлопчика після видалення зуба в одній із лікарень Кривого Рогу розпочато розслідування, а також повідомили нові подробиці, передає УНН.

"...  розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній дитині (ч. 2 ст. 140 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними слідства, 4 лютого 2024 року в одній із лікарень м. Кривого Рогу проводили видалення зуба 14-річному хлопчику під дією місцевого наркозу.

Вдома дитині стало зле. Його було госпіталізовано до лікарні.  Наступного дня хлопчик помер у реанімаційному відділенні.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини.

Смерть після видалення зуба: 14-річний хлопчик помер після відвідування стоматологічного кабінету у Кривому Розі05.02.24, 16:56 • 25156 переглядiв

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