Службой ДСНС за минувшие сутки спасено одного человека

В результате принятых мер спасено одного человека, 93 здания и 12 единиц автотракторной техники.

Как сообщал УНН, в период празднования Пасхи, начиная с 15 апреля и до утра 18 апреля, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы. По поручению председателя ДСНС Николая Чечеткина на страже пожарной безопасности будут находиться около семи тысяч человек личного состава и более две тысячи единиц пожарно-спасательной техники.