Службою ДСНС за минулу добу врятовано одну особу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 208 виїздів, передає УНН з посиланням на ДСНС.
У результаті вжитих заходів врятовано одну особу, 93 будівлі та 12 одиниць автотракторної техніки.
Як повідомляв УНН, на період святкування Великодня, починаючи з 15 квітня і до ранку 18 квітня, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби. За дорученням голови ДСНС Миколи Чечоткіна на варті пожежної безпеки перебуватимуть близько семи тисяч осіб особового складу та понад дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної техніки.