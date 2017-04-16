Службою ДСНС за минулу добу врятовано одну особу

У результаті вжитих заходів врятовано одну особу, 93 будівлі та 12 одиниць автотракторної техніки.

Як повідомляв УНН, на період святкування Великодня, починаючи з 15 квітня і до ранку 18 квітня, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби. За дорученням голови ДСНС Миколи Чечоткіна на варті пожежної безпеки перебуватимуть близько семи тисяч осіб особового складу та понад дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної техніки.