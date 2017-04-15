Службой ДСНС за минувшие сутки спасено четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 688 выездов, передает УНН со ссылкой на ДСНС.
В результате принятых мер спасено четыре человека, 64 здания и шесть единиц автотракторной техники.
Напомним, в трехлетие с начала антитеррористической операции на востоке Украины Госслужба по чрезвычайным ситуациям обнародовала видеоролик.