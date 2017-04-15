Службою ДСНС за минулу добу врятовано четверо осіб

У результаті вжитих заходів врятовано чотири особи, 64 будівлі та шість одиниць автотракторної техніки.

Нагадаємо, до триріччя з початку антитерористичної операції на сході України Держслужба з надзвичайних ситуацій оприлюднила відеоролик.