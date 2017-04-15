Службою ДСНС за минулу добу врятовано четверо осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 688 виїздів, передає УНН з посиланням на ДСНС.
У результаті вжитих заходів врятовано чотири особи, 64 будівлі та шість одиниць автотракторної техніки.
Нагадаємо, до триріччя з початку антитерористичної операції на сході України Держслужба з надзвичайних ситуацій оприлюднила відеоролик.