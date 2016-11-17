Служащих уличили в присвоении 100 тыс. грн госсредств на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. На Прикарпатье прокуратура начала расследование присвоения 100 тыс. грн бюджетных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Установлено, что должностные лица коммунального предприятия Галицкого района по предварительному сговору со служащими предприятия завысили стоимость материалов при проведении работ по обустройству котельной одного из учреждений культуры. В результате преступники присвоили 100 тыс. грн госсредств.
Прокуратура начала уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.