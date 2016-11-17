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15 марта, 19:03 • 110650 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153648 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129617 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122731 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108336 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103278 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99895 просмотра

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Служащих уличили в присвоении 100 тыс. грн госсредств на Прикарпатье

Служащих уличили в присвоении 100 тыс. грн госсредств на Прикарпатье

Киев • УНН

 • 6776 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. На Прикарпатье прокуратура начала расследование присвоения 100 тыс. грн бюджетных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

Установлено, что должностные лица коммунального предприятия Галицкого района по предварительному сговору со служащими предприятия завысили стоимость материалов при проведении работ по обустройству котельной одного из учреждений культуры. В результате преступники присвоили 100 тыс. грн госсредств.

Прокуратура начала уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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