Службовців викрили у привласненні 100 тис. грн держкоштів на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Прикарпатті прокуратура розпочала розслідування привласнення 100 тис. грн бюджетних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Встановлено, що службові особи комунального підприємства Галицького району за попередньою змовою зі службовцями суб’єкта господарювання завищили вартість матеріалів при проведенні робіт з облаштування котельні одного із закладів культури. В результаті злочинці привласнили 100 тис. грн держкоштів.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.