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"Слуги народа" собирают подписи, чтобы исключить Лероса из фракции

Киев • УНН

 • 12850 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. "Слуги народа" собирают подписи для исключения Гео Лероса из фракции, передает УНН со ссылкой на Facebook нардепа из фракции, председателя Украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько.

"Слуги народа" собирают подписи, чтобы исключить Лероса из фракции

"Во фракции собирают голоса за исключение Гео Лероса из фракции. Официально заявляю, что я воздержалась. Несмотря на то, что я не всегда согласна с Гео, я не хочу и не буду занимать позицию против Гео Лероса", - написала Ясько.

Добавим, что информация о сборе подписей за исключение Лероса из фракции появилась после его выступления в Раде.

Отметим, что Лерос резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, а также обвинил его в слиянии со старой системой.

Напомним, поздно вечером 28 августа народный депутат из партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.

В настоящее время полиция устанавливает причины возгорания.

Добавим, что ранее Лерос обнародовал в Facebook видео, на которых брат председателя Офиса президента проводит несколько разговоров.

Нардеп утверждал, что указанные записи - это "доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно зарабатывает на государстве".

В свою очередь Ермак назвал появление записей со своим братом "спланированной операцией".

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