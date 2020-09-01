“Слуги народу” збирають підписи, щоб виключити Лероса з фракції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. “Слуги народу” збирають підписи для виключення Гео Лероса з фракції, передає УНН із посиланням на Facebook нардепа із фракції, голови українського делегації в ПАРЄ Єлизавети Ясько.
“У фракції збирають голоси за виключення Гео Лероса з фракції. Офіційно заявляю, що я утрималась. Не дивлячись на те, що я не завжди згодна з Гео, я не хочу і не буду займати позицію проти Гео Лероса”, — написала Ясько.
Додамо, що інформація про збір підписів за виключення Лероса із фракції з'явилась після його виступу у Раді.
Відзначимо, що Лерос різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, а також звинуватив його у злитті зі старою системою.
Нагадаємо, пізно ввечері 28 серпня народний депутат з партії “Слуга народу” Гео Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.
Наразі поліція встановлює причини загорання.
Додамо, що раніше Лерос оприлюднив у Facebook відео, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов.
Нардеп стверджував, що зазначені записи – це "докази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку, ну і звичайно заробіток на державі".
У свою чергу Єрмак назвав появу записів зі своїм братом "спланованою операцією".