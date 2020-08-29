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У поліції почали розслідування знищення автівки нардепа Лероса

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Поліція Києва встановлює причини загорання автівки народного депутата Гео Лероса. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку пресслужби поліції міста Києва та інфорацію самого нардепа.

У поліції почали розслідування знищення автівки нардепа Лероса

“Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місці події проводяться першочергові слідчі дії”, — повідомили правоохоронці.

Зазначається, що до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у провулку Лабораторному сталося займання автомобіля “Мерседес”. На місце події негайно прибули співробітники ДСНС та слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

“Рятувальники погасили пожежу, внаслідок якої знищено транспортний засіб, який належить народному депутату України”, — йдеться у повідомленні.

“Правоохоронці проводять огляд місця події,вивчають записи з камер відеонагляду та спілкуються зі свідками та очевидцями для встановлення причини загорання автівки”, — повідомили правоохоронці.

Сам нардеп Лерос повідомив на своїй сторінці у Facebook, що камера з сусіднього будинку перестала записувати відео ще два тижні тому.

“Приїхала лабораторія поліції, виявляється запис камери з сусіднього будинку, що спрямована на парковку, два тижні тому перестала працювати в режимі запису”, — написав він.

Він додав, що за словами свідків хлопок було чутно в квартирі на 14 поверху. “Сумнівів вже немає, це був підпал”, — додав парламентар.

У поліції додали, що подія була зареєстрована у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 серпня народний депутат з партії “Слуга народу” Гео Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.

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