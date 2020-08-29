У поліції почали розслідування знищення автівки нардепа Лероса
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Поліція Києва встановлює причини загорання автівки народного депутата Гео Лероса. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку пресслужби поліції міста Києва та інфорацію самого нардепа.
“Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місці події проводяться першочергові слідчі дії”, — повідомили правоохоронці.
Зазначається, що до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у провулку Лабораторному сталося займання автомобіля “Мерседес”. На місце події негайно прибули співробітники ДСНС та слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.
“Рятувальники погасили пожежу, внаслідок якої знищено транспортний засіб, який належить народному депутату України”, — йдеться у повідомленні.
“Правоохоронці проводять огляд місця події,вивчають записи з камер відеонагляду та спілкуються зі свідками та очевидцями для встановлення причини загорання автівки”, — повідомили правоохоронці.
Сам нардеп Лерос повідомив на своїй сторінці у Facebook, що камера з сусіднього будинку перестала записувати відео ще два тижні тому.
“Приїхала лабораторія поліції, виявляється запис камери з сусіднього будинку, що спрямована на парковку, два тижні тому перестала працювати в режимі запису”, — написав він.
Він додав, що за словами свідків хлопок було чутно в квартирі на 14 поверху. “Сумнівів вже немає, це був підпал”, — додав парламентар.
У поліції додали, що подія була зареєстрована у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.
Нагадаємо, пізно ввечері 28 серпня народний депутат з партії “Слуга народу” Гео Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.