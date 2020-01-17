"Слуги народа" обсудят с Президентом "неудовлетворительную работу правительства" - Гетманцев

КИЕВ. 17 января. УНН. Фракция "Слуга народа" будет обсуждать с Президентом Украины Владимиром Зеленским результаты работы Кабмина, которые не являются такими, что могли удовлетворить страну. Об этом журналистам в кулуарах Рады сообщил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает корреспондент УНН.