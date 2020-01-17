"Слуги народа" обсудят с Президентом "неудовлетворительную работу правительства" - Гетманцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Фракция "Слуга народа" будет обсуждать с Президентом Украины Владимиром Зеленским результаты работы Кабмина, которые не являются такими, что могли удовлетворить страну. Об этом журналистам в кулуарах Рады сообщил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает корреспондент УНН.
"Этот вопрос мы будем еще обсуждать. Этот вопрос мы будем обсуждать в консультациях как с Президентом, так и с парламентом. Очевидно, результаты деятельности Кабинета министров за 4 месяца не являются, которые могли бы удовлетворить страну и нас, как большинство в Верховной Раде", - сказал Гетманцев.
По его словам, с другой стороны четыре месяца работы правительства - "это не тот срок, за который можно ожидать какие-то результаты".
"Мы же с вами не верим в сказки, назначаем премьера и на следующий день у нас уже страна-сказка. Это - верный путь, поэтому, возможно, основания для отставки Премьер-министра надо обсуждать, надо давать оценку, что было сделано, динамике, которая есть", - подчеркнул Гетманцев.
По его словам, некоторые вещи в работе Кабмина были положительные.
"Давать оценку пленками мы не можем. Возможно каким-то образом они послужили катализатором. Но мы не можем сказать или пленки, или любой информационный виток, может служить причиной чего-то. Причины, конечно, в другом", - сказал Гетманцев, отвечая на вопрос, могли ли пленки с записью разговора Гончарука служить причиной его заявления об отставке.
Кроме того, он отметил, что ВРУ может проголосовали за отставку Гончарука.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.
Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное заявление об отставке от Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.