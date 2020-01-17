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"Слуги народу" обговорять з Президентом "незадовільну роботу уряду" – Гетманцев

Київ • УНН

 • 10891 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Фракція "Слуга народу" буде обговорювати з Президентом України Володимиром Зеленським результати роботи Кабміну, які не є такими, що могли задовольнити країну. Про це журналістам в кулуарах Ради повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.

"Слуги народу" обговорять з Президентом "незадовільну роботу уряду" – Гетманцев

"Це питання ми будемо ще дискутувати. Це питання ми будемо обговорювати в консультаціях як з Президентом, так і з парламентом. Вочевидь, результати діяльності Кабінету міністрів за 4 місяці не є такими, які могли б задовольнити країну і нас, як більшість, у Верховній Раді", - сказав Гетманцев.

За його словами, з іншого боку чотири місяці роботи уряду - "це не той строк, за який можна очікувати якісь результати".

"Ми ж з вами не віримо в казки, що призначаємо Прем’єра і на наступний день у нас уже країна-казка. Це – певний шлях, тому, можливо, підстави для відставки Прем’єр-міністра треба обговорювати, треба давати оцінку тому, що було зроблено, динаміці, яка є", – наголосив Гетманцев.

За його словами, певні речі у роботі Кабміну були позитивні.

"Давати оцінку плівками ми не можемо. Можливо якимось чином вони послугували каталізатором. Але ми не можемо сказати чи плівки, чи будь-який інформаційний виток, може служити причиною чогось. Причини, безперечно, в іншому", - сказав Гетманцев, відповідаючи на питання чи могли плівки з записом розмови Гончарука слугувати причиною його заяви про відставку.

Окрім того, він зазначив, що ВРУ може проголосували за відставку Гончарука.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.

Президент України Володимир Зеленський отримав подану заяву про відставку від Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

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