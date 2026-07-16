"Слуг народа" предупредили, что Рада не соберется до 18 августа - нардеп
Киев • УНН
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что депутатов "Слуги народа" проинформировали, что до 18 августа ВР не соберется. В партии эту информацию пока не комментируют.
Депутатов «Слуги народа» сообщили, что Верховная Рада до 18 августа не соберется. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Слуг народа всех уже уведомили, что до 18 августа Рада не соберется. Все
В «Слуге народа» пока данную информацию не комментировали.
Ранее депутат Александр Федиенко сообщил, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский еще может предложить новую кандидатуру на должность министра обороны. И если кандидат будет устраивать все фракции - Рада может собраться еще раз.
Не Клименко, но и не Федоров: на пост министра обороны ищут другого кандидата - нардеп16.07.26, 16:53 • 1734 просмотра