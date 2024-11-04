Сложнее всего возвращать из плена не взрослых, а детей - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым партнерам по возвращению детей, которых вывезли с временно оккупированных территорий в рф. Об этом он заявил в вечернем обращении, пишет УНН.



Сложнее всего возвращать не взрослых, а детей. Маленьких украинцев, которые украдены у родных. Детей, которые вывезены с временно оккупированной нашей территории - вывезены в Россию. И которых россия пытается спрятать,

По его словам, иногда дети сами могут выйти на связь с волонтерами, правозащитниками или своими родственниками в Украине. Но большинство россияне лишают любых средств связи, забирают и уничтожают документы детей, отправляют их в чужие российские семьи.

Никто сегодня не скажет точно, сколько их. Мы знаем о десятках тысяч. Это и совсем маленькие дети, и подростки. Те, у кого есть родные в Украине. И те, чьи родные, к сожалению, погибли от российских ударов,

Отмечается, что на этой неделе в Канаде состоялась конференция по пункту Формулы мира, который посвящен возвращению домой всех украинских пленных, депортированных и украденных украинцев.

Участие в конференции приняли более 70 государств и международных организаций, говорит лидер Украины.

Работает наша инициатива Bring Kids Back UA. Вместе с нами для этого Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ватикан - страны-посредники - и многие другие страны,