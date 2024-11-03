россия атаковала Украину более 900 бомбами и почти 500 "шахедами" за неделю - Зеленский

За эту неделю армия рф нанесла массированные удары по Украине, использовав более 900 бомб, 30 ракет и почти 500 дронов. Большинство атак было направлено на гражданские объекты. Все удары были бы невозможны с достаточной международной поддержкой, заявил в воскресенье Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Прошлой ночью россия терроризировала Украину более чем 50 ударными дронами, а за неделю нанесла по разным нашим регионам ударов более 900 бомбами, запустила около 30 ракет и почти 500 "шахедов" - заявил Зеленский.

Как указал глава государства, большинство вражеских ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры.

По словам Президента, все эти удары были бы невозможны, если бы "мы имели достаточную поддержку мира в очевидных вещах. В дальнобойности ради безопасности. В действительно действенных санкциях, которые не позволили бы России импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить российское желание воевать", - указал Зеленский.



Также отметил, что Украина заслуживает такую же надежную безопасность, как и все другие наши партнеры в свободном мире.

Напомним

Сегодня ночью, в небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 66 из 96 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф.