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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 113540 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 128187 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 129994 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 149807 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 159459 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 147813 просмотра

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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россия атаковала Украину более 900 бомбами и почти 500 "шахедами" за неделю - Зеленский

россия атаковала Украину более 900 бомбами и почти 500 "шахедами" за неделю - Зеленский

Киев  •  УНН

09:34 • 5700 просмотра

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За неделю россия атаковала Украину 900 бомбами, 30 ракетами и почти 500 «шахедами». Большинство ударов было направлено на гражданские объекты и критическую инфраструктуру.

За эту неделю армия рф нанесла массированные удары по Украине, использовав более 900 бомб, 30 ракет и почти 500 дронов. Большинство атак было направлено на гражданские объекты. Все удары были бы невозможны с достаточной международной поддержкой, заявил в воскресенье Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Прошлой ночью россия терроризировала Украину более чем 50 ударными дронами, а за неделю нанесла по разным нашим регионам ударов более 900 бомбами, запустила около 30 ракет и почти 500 "шахедов"

- заявил Зеленский. 

Как указал глава государства, большинство вражеских ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры.

По словам Президента, все эти удары были бы невозможны, если бы "мы имели достаточную поддержку мира в очевидных вещах. В дальнобойности ради безопасности. В действительно действенных санкциях, которые не позволили бы России импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить российское желание воевать", - указал Зеленский.

Также отметил, что Украина заслуживает такую же надежную безопасность, как и все другие наши партнеры в свободном мире.

Напомним

Сегодня ночью, в небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 66 из 96 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
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