Словения поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Правящая коалиция и оппозиция в Словении поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила правящая партия “Движение “Свобода” в себя в twitter, передает УНН.
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“Вопрос участия делегации Словении на заседании Европейского совета обсуждался сегодня на заседании о’единых комитетов по внешней политике и европейских дел словенского парламента и депутаты Коалиции и оппозиции единогласно поддержали предложение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС”, — говорится в сообщении.
Партия “Движение “Свобода” пришла к власти в Словении после победы на выборах в конце апреля этого года.
Напомним
Зеленский сообщил, что старается увеличить круг тех, кто “за” кандидатство для Украины в Евросоюзе.