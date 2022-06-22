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Словения поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Словения поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Киев • УНН

 • 141753 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Правящая коалиция и оппозиция в Словении поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила правящая партия “Движение “Свобода” в себя в twitter, передает УНН.

Цитата

“Вопрос участия делегации Словении на заседании Европейского совета обсуждался сегодня на заседании о’единых комитетов по внешней политике и европейских дел словенского парламента и депутаты Коалиции и оппозиции единогласно поддержали предложение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС”, — говорится в сообщении.

Партия “Движение “Свобода” пришла к власти в Словении после победы на выборах в конце апреля этого года.

Напомним

Зеленский сообщил, что старается увеличить круг тех, кто “за” кандидатство для Украины в Евросоюзе.

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