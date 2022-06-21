Збільшуємо коло тих, хто “за” кандидатство для України в ЄС, - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що старається збільшити коло тих, хто “за” кандидатство для України в Євросоюзі. Про це інформує УНН.
Цитата
"Сьогодні був день дуже активної зовнішньо-політичної роботи – майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто “за” кандидатство для України і додаємо впевненості, що рішення у пʼятницю буде позитивним", - заявив Зеленський.
За словами Глави держави, він провів переговори з представниками 8 країн-членів ЄС, а ті підтримали кандидатсво України в союзі.
"В розмові з премʼєр-міністом Словаччини скоординували наші позиції напередодні засідання Європейської Ради... Подякував Президенту Литви за рішення саміту Триморʼя надати Україні статус партнера-учасника і також скоординували наші кроки", - йдеться у зверненні.
Також Гарант додав, що провів розмову з премʼєр-міністрами Угорщини, Португалії, Іспанії, Данії, Ірландії та Хорватії.
"Мій графік на завтра – такий же насичений, як і сьогодні. Зроблю все для того, щоб історичне рішення Європейського Союзу було ухвалене. Для нас це важливо", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Глави держав і урядів ЄС обговорять питання заявки України на вступ до ЄС на саміті 23-24 червня.