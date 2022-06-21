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Збільшуємо коло тих, хто “за” кандидатство для України в ЄС, - Зеленський

Збільшуємо коло тих, хто “за” кандидатство для України в ЄС, - Зеленський

Київ • УНН

 • 133028 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що старається збільшити коло тих, хто “за” кандидатство для України в Євросоюзі. Про це інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні був день дуже активної зовнішньо-політичної роботи – майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто “за” кандидатство для України і додаємо впевненості, що рішення у пʼятницю буде позитивним", - заявив Зеленський.

За словами Глави держави, він провів переговори з представниками 8 країн-членів ЄС, а ті підтримали кандидатсво України в союзі.

"В розмові з премʼєр-міністом Словаччини скоординували наші позиції напередодні засідання Європейської Ради... Подякував Президенту Литви за рішення саміту Триморʼя надати Україні статус партнера-учасника і також скоординували наші кроки", - йдеться у зверненні.

Також Гарант додав, що провів розмову з премʼєр-міністрами Угорщини, Португалії, Іспанії, Данії, Ірландії та Хорватії.

"Мій графік на завтра – такий же насичений, як і сьогодні. Зроблю все для того, щоб історичне рішення Європейського Союзу було ухвалене. Для нас це важливо", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Глави держав і урядів ЄС обговорять питання заявки України на вступ до ЄС на саміті 23-24 червня.

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