Увеличиваем круг тех, кто "за" кандидатство для Украины в ЕС, - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что старается увеличить круг тех, кто “за” кандидатство для Украины в Евросоюзе. Об этом информирует УНН.
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"Сегодня был день очень активной внешнеполитической работы – почти марафон телефонных переговоров. Увеличиваем круг тех, кто “за” кандидатство для Украины и добавляем уверенности, что решение в пятницу будет положительным", - заявил Зеленский.
По словам Главы государства, он провел переговоры с представителями 8 стран-членов ЕС, а те поддержали кандидатсво Украины в союзе.
"В разговоре с премьер-министром Словакии скоординировали наши позиции накануне заседания Европейского Совета... Поблагодарил Президента Литвы за решение саммита Триморья предоставить Украине статус партнера-участника и также скоординировали наши шаги", - говорится в обращении.
Гарант добавил, что провел разговор с премьер-министрами Венгрии, Португалии, Испании, Дании, Ирландии и Хорватии.
"Мой график на завтра – такой же насыщенный, как и сегодня. Сделаю все для того, чтобы историческое решение Европейского Союза было принято. Для нас это важно", - добавил Зеленский.
Напомним
Главы государств и правительств ЕС обсудят вопросы заявки Украины на вступление в ЕС на саммите 23-24 июня.