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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Словенія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Словенія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Київ • УНН

 • 141756 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Правляча коаліція та опозиція у Словенії підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Про це повідомила правляча партія “Рух “Свобода” у себе в twitter, передає УНН.

Цитата

“Питання участі делегації Словенії на засіданні Європейської ради обговорювалося сьогодні на засіданні об’єднаних комітетів із зовнішньої політики та європейських справ словенського парламенту, й депутати коаліції та опозиції одностайно підтримали пропозицію про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС”, — йдеться в повідомленні.

Партія “Рух “Свобода” прийшла до влади у Словенії після перемоги на виборах наприкінці квітня цього року.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що старається збільшити коло тих, хто “за” кандидатство для України в Євросоюзі.

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