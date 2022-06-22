Словенія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Цитата

“Питання участі делегації Словенії на засіданні Європейської ради обговорювалося сьогодні на засіданні об’єднаних комітетів із зовнішньої політики та європейських справ словенського парламенту, й депутати коаліції та опозиції одностайно підтримали пропозицію про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС”, — йдеться в повідомленні.

Партія “Рух “Свобода” прийшла до влади у Словенії після перемоги на виборах наприкінці квітня цього року.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що старається збільшити коло тих, хто “за” кандидатство для України в Євросоюзі.