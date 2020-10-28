Словацкий блогер записал видеообращение за шесть часов до смерти от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Словацкий блогер Йозеф Кметьо записал видеообращение с призывом не попадать под влияние людей, которые не верят в коронавирус, и очень серьезно относиться к пандемии. Так, видео записано перед госпитализацией мужчины, который умер через 6 часом после записи видео. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
“Словацкий блогер Йозеф Кметьо записал видео перед тем, как его забрала скорая. Через 6 часов после этого он умер в больнице от COVID-19. Ему было 47 лет”, — пишет издание.
В видео блогер отметил, что жертвами коронавируса становятся ни в чем не винные люди и призвал беречь себя.
“Дорогие друзья! Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус, и им подобным. Живым примером тому, что такое COVID-19, являюсь я. Я был бы очень рад, если бы вы наконец всех тех людей, которые не верят и думают, что коронавирус — это какой-то легкий грипп, послали подальше. Потому что это неправда. В первую очередь жертвами вируса становятся невинные люди. Берегите себя, не поддавайтесь влиянию и обязательно используйте средства индивидуальной защиты. Я не был человеком, который недооценивал бы коронавирус и его последствия”, — сообщает он.
Напомним, известный украинский блогер Дмитрий Стужук, ранее заболевший коронавирусной болезнью, умер.
Как ранее сообщалось в УНН, всего в мире на COVID-19 инфицировано 43 903 048 человек, из них выздоровели 29 730 695. Количество умерших возросло до 1 166 127.
Это видео словацкий блогер Йозеф Кметьо записал перед тем, как его забрала скорая. Через 6 часов после этого он умер в больнице от COVID-19. Ему было 47 лет. pic.twitter.com/h1sllBv10E— Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 27 2020