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Словацький блогер записав відеозвернення за шість годин до смерті від коронавірусу

Словацький блогер записав відеозвернення за шість годин до смерті від коронавірусу

Київ • УНН

 • 43809 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Словацький блогер Йозеф Кметьо записав відеозвернення із закликом не потрапляти під вплив людей, які не вірять у коронавірус, і дуже серйозно ставитися до пандемії. Так, відео записано перед госпіталізацією чоловіка, який помер через 6 годин після запису відео. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радио Свобода".

“Словацька блогер Йозеф Кметьо записав відео перед тим, як його забрала швидка. Через 6 годин після цього він помер в лікарні від COVID-19. Йому було 47 років”, - пише видання.

У відео блогер зазначив, що жертвами коронавірусу стають ні в чому не винні люди і закликав берегти себе.

“Дорогі друзі! Ніколи не потрапляйте під вплив людей, які не вірять у коронавірус, і їм подібним. Живим прикладом того, що таке COVID-19, є я. Я був би дуже радий, якби ви нарешті всіх тих людей, які не вірять і думають, що коронавірус — це якийсь легкий грип, послали подалі. Тому що це неправда. Передусім жертвами вірусу стають невинні люди. Бережіть себе, не піддавайтеся впливу і обов’язково використовуйте засоби індивідуального захисту. Я не був людиною, який недооцінював би коронавірус і його наслідки”, - зазначив він у зверненні.

Нагадаємо, відомий український блогер Дмитро Стужук, який раніше захворів коронавирусной хворобою, помер. 

Як раніше повідомлялося в УНН, всього в світі на COVID-19 інфіковано 43 903 048 осіб, з них видужали 29 730 695. Кількість померлих зросла до 1 166 127. 

Это видео словацкий блогер Йозеф Кметьо записал перед тем, как его забрала скорая. Через 6 часов после этого он умер в больнице от COVID-19. Ему было 47 лет. pic.twitter.com/h1sllBv10E

— Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 27, 2020

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