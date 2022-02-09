Словакия упростила правила въезда для иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Правительство Словакии отменило ограничения для людей, прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДПСУ.
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"С 4 февраля 2022 года после прибытия в Словакию люди, которые преодолели COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные. То есть для полностью вакцинированных людей, а также для людей, которые преодолели болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не является обязательным", — говорится в сообщении.
Детали
Ранее люди, переболевшие коронавирусом, должны были отбыть карантин. Также все путешественники, даже вакцинированные, были обязаны регистрироваться в системе eHranica.
Теперь регистрация в eHranice обязательна для невакцинированных после каждого прибытия в Словакию.
Карантин для непривитых сократили с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию. Завершается изоляция после получения отрицательного результата ПЦР-теста.
Напомним
Европейская комиссия предложила продлить действие цифровых COVID-сертификатов в ЕС до конца июня 2023 года.