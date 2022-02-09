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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Словаччина спростила правила в’їзду для іноземців

Словаччина спростила правила в’їзду для іноземців

Київ • УНН

 • 27267 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Уряд Словаччини скасував обмеження для людей, які прибувають із країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Цитата

"Від 4 лютого 2022 року після прибуття до Словаччини особи, які подолали COVID-19 більше 180 днів тому, мають ті самі умови, що й вакциновані. Тобто для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, домашній карантин після прибуття до Словаччини не є обов’язковим", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Раніше люди, які перехворіли на коронавірус, мали відбути карантин. Також усі мандрівники, навіть вакциновані, були зобов’язані реєструватися в системі eHranica.

Тепер реєстрація в eHranice обов’язкова для невакцинованих після кожного прибуття до Словаччини.

Карантин для нещеплених скоротили з 10 днів до 5 днів після прибуття до Словаччини. Завершується ізоляція після отримання негативного результату ПЛР-тесту.

Нагадаємо

Європейська комісія запропонувала продовжити дію цифрових COVID-сертифікатів у ЄС  до кінця червня 2023 року.

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