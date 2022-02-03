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У ЄС хочуть продовжити дію цифрового COVID-сертифікату до літа 2023 року

У ЄС хочуть продовжити дію цифрового COVID-сертифікату до літа 2023 року

Київ • УНН

 • 24657 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Європейська комісія пропонує продовжити дію цифрових COVID-сертифікатів у ЄС на один рік - до кінця червня 2023 року, повідомляє УНН з посиланням на комюніке євроінституції.

Цитата:

"Сьогодні Європейська комісія запропонувала продовжити цифровий COVID-сертифікат ЄС на рік до 30 червня 2023 року", - повідомили у інституції.

Деталі

У ЄК пояснили таке рішення тим, що СOVID-19 продовжує вирувати в Європі, і "наразі неможливо визначити вплив можливого збільшення захворюваності у другій половині 2022 року або появи нових варіантів".

"Розширення Регламенту гарантує, що мандрівники зможуть продовжувати використовувати свій цифровий COVID-сертифікат під час поїздок до ЄС, де держави-члени підтримують певні заходи у сфері охорони здоров'я. Єврокомісія ухвалює пропозицію сьогодні, щоб переконатися, що Європейський парламент та Рада ЄС зможуть своєчасно завершити законодавчу процедуру до закінчення терміну дії поточного Регламенту", - додали у ЄК.

Щоб гарантувати, що продовження дії сертифікатів буде ухвалено до 30 червня 2022 року, поточної дати закінчення дії відповідного Регламенту ЄС, Єврокомісія закликала Європейський парламент та Раду ЄС ухвалити цю пропозицію "якнайшвидше".

На додаток до продовження дії Регламенту ЄС про цифрові COVID-сертифікати до червня 2023 року Комісія також пропонує деякі зміни:

  • Включити високоякісні лабораторні тести на антигени до видів тестів, на які може бути виданий сертифікат.
  • Забезпечити, щоб сертифікати про щеплення містили правильну загальну кількість доз, введених у будь-якій державі-члені, а не тільки в державі-члені, яка видала сертифікат.
  • Передбачити можливість видачі сертифікатів особам, які брали участь у клінічних випробуваннях вакцин проти COVID-19.

"Рішення щодо внутрішнього використання цифрових COVID-сертифікатів залишається за державами-членами", - додали у євроінституції.

Доповнення

21 грудня Єврокомісія схвалила нові правила щодо цифрового COVID-сертифікату у ЄС, які встановлюють обов'язковий період прийняття сертифікатів про вакцинацію у 9 місяців (а саме 270 днів) для подорожей всередині ЄС.

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