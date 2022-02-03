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В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года

В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года

Киев • УНН

 • 24648 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Европейская комиссия предлагает продлить действие цифровых COVID-сертификатов в ЕС на один год - до конца июня 2023 года, сообщает УНН со ссылкой на коммюнике евроинститута.

Цитата:

"Сегодня Европейская комиссия предложила продлить цифровой COVID-сертификат ЕС на год до 30 июня 2023 года", - сообщили в институте.

Детали

В ЕК пояснили такое решение тем, что СOVID-19 продолжает бушевать в Европе, и "сейчас невозможно определить влияние возможного увеличения заболеваемости во второй половине 2022 года или появления новых вариантов".

"Пролдение Регламента гарантирует, что путешественники смогут продолжать использовать свой цифровой COVID-сертификат во время поездок в ЕС, где государства-члены поддерживают определенные меры в сфере здравоохранения. Еврокомиссия принимает предложение сегодня, чтобы убедиться, что Европейский парламент и Совет ЕС смогут своевременно завершить законодательную процедуру до окончания срока действия текущего Регламента", - добавили в ЕК.

Чтобы гарантировать, что продление действия сертификатов будет принято до 30 июня 2022 года, текущей даты окончания действия соответствующего Регламента ЕС, Еврокомиссия призвала Европейский парламент и Совет ЕС принять это предложение "как можно быстрее".

В дополнение к продлению действия Регламента ЕС о цифровых COVID-сертификатах до июня 2023 года Комиссия также предлагает некоторые изменения:

  • Включить высококачественные лабораторные тесты на антигены к видам тестов, на которые может быть выдан сертификат.
  • Обеспечить, чтобы сертификаты о прививках содержали правильное общее количество доз, введенных в любом государстве-члене, а не только в государстве-члене, которая выдала сертификат.
  • Предусмотреть возможность выдачи сертификатов лицам, которые принимали участие в клинических испытаниях вакцин против COVID-19.

"Решение относительно внутреннего использования цифровых COVID-сертификатов остается за государствами-членами", - добавили в евроинституте.

Дополнение

21 декабря Еврокомиссия одобрила новые правила относительно цифрового COVID-сертификата в ЕС, которые устанавливают обязательный период принятия сертификатов о вакцинации в 9 месяцев (а именно 270 дней) для поездок внутри ЕС.

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