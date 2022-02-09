Словакия одобрила соглашение о военном сотрудничестве с США, несмотря на критику внутри страны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Национальный совет Словакии (парламент) одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США. Как сообщает УНН со ссылкой на словацкое телевидение, “за” проголосовало большинство депутатов.
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"Депутаты парламента большинством голосов одобрили в среду соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США, подписанное 3 февраля в Вашингтоне госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Минобороны Словакии Ярославом Надем", - говорится в сообщении.
Детали
За одобрение соглашения проголосовали 79 депутатов, против – 60, еще один депутат воздержался. Согласно документу, армия США имеет право использовать авиабазы Малацки-Кухиня на западе страны, а также Слиач в центральной части и другие военные объекты Словакии.
Отмечается, что Словацкие вооруженные силы при этом получат финансирование от США. На повестке стоит сумма 100 миллионов долларов.
При этом, договор подвергся критике внутри страны.
Так, 3 февраля граждане Словакии выступили с акцией протеста в связи с подписанием военного соглашения с США. Сообщается, что активисты выступили с требованием отказаться от планов по размещению в республике подразделений НАТО.
Напомним
Ранее Словакия опровергла информацию о том, что США планируют тренировать украинских военных в странах НАТО, в число которых входит республика, на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину.
Отметим также, что 8 февраля, во время внеочередного заседания парламента Словакии, на котором было запланировано утвердить оборонное соглашение с США, депутаты облили водой флаг Украины.
После чего, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за поведение словацких депутатов, которые облили водой флаг Украины в парламенте страны.