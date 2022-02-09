Словаччина схвалила угоду про військове співробітництво із США, незважаючи на критику всередині країни
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Національна рада Словаччини (парламент) схвалила угоду про військову співпрацю з США. Як повідомляє УНН з посиланням на словацьке телебачення, "за" проголосувала більшість депутатів.
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"Депутати парламенту більшістю голосів схвалили в середу угоду про військову співпрацю між Словаччиною і США, підписану 3 лютого у Вашингтоні держсекретарем США Ентоні Блінкеном і главою Міноборони Словаччини Ярославом Надем", - йдеться в повідомленні.
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За схвалення угоди проголосували 79 депутатів, проти - 60, ще один депутат утримався. Згідно з документом, армія США має право використовувати авіабази Малацкі-Кухіня на заході країни, а також Сліач в центральній частині та інші військові об'єкти Словаччини.
Зазначається, що словацькі збройні сили при цьому отримають фінансування від США. На порядку денному стоїть сума 100 мільйонів доларів.
При цьому, договір піддався критиці всередині країни.
Так, 3 лютого громадяни Словаччини виступили з акцією протесту у зв'язку з підписанням військової угоди з США. Повідомляється, що активісти виступили з вимогою відмовитися від планів з розміщення в Республіці підрозділів НАТО.
Нагадаємо
Раніше Словаччина спростувала інформацію про те, що США планують тренувати українських військових в країнах НАТО, до яких входить Республіка, на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну.
Відзначимо також, що 8 лютого, під час позачергового засідання парламенту Словаччини, на якому було заплановано затвердити оборонну угоду з США, депутати облили водою прапор України.
Після чого, міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за поведінку словацьких депутатів, які облили водою прапор України в парламенті країни.